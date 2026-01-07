Скидки
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 7 января

Евролига: расписание матчей на 7 января
Комментарии

В среду, 7 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 7 января:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Париж»;
22:30 мск — «Бавария» — «Баскония».

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива 14 побед и шесть поражений. На второй строчке «Валенсия» с аналогичным показателем побед и поражений. Тройку лидеров замыкает «Фенербахче», в активе которого 13 побед при шести поражениях.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Главные новости дня:

