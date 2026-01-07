Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 7 января

Результаты игрового дня НБА 7 января
Комментарии

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли шесть матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 декабря:

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 120:112;
«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:120;
«Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 106:105;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» — 122:94;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 103:111;
«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 98:100.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Видео: Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»

Материалы по теме
30 очков Леброна и дабл-дабл Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Орлеаном»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android