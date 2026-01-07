Результаты игрового дня НБА 7 января

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли шесть матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 декабря:

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 120:112;

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:120;

«Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 106:105;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» — 122:94;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 103:111;

«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 98:100.

