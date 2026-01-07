Еврокубок: расписание матчей 7 января

В среду, 7 января, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола в общей сложности смогут посмотреть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание на 7 января:

19:00 мск — «Тюрк Телеком» — «Тренто»;

20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Бурк»;

20:30 мск — «Паниониос» — «Будучность»;

21:00 мск — «Шлёнск» — «Хапоэль» Иерусалим;

21:45 мск — «Гамбург Тауэрс» — «Нептунас»;

22:00 мск — «Умана Рейер» — «У-БТ»;

22:30 мск — «Лондон Лайонс» — «Хемниц 99».

