«Это делает любой анализ второстепенным». Эксперт оценил игру Егора Дёмина в НБА

«Это делает любой анализ второстепенным». Эксперт оценил игру Егора Дёмина в НБА
Американский журналист и эксперт Лукас Каплан поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в нынешнем сезоне НБА. Россиянин был выбран «Бруклином» на драфте 2025 года под восьмым номером.

«Сейчас ещё рано делать окончательные выводы о перспективах любого новичка — тем более в январе. Это в полной мере относится и к Егору Дёмину. Напомним: в прошлом сезоне он был основным разыгрывающим BYU* с показателем использования мяча 26%, а в «Реале» получал ещё большую роль в организации атак.

В «Бруклине» у Дёмина процент задействования уже 19,7, что примерно соответствует таким игрокам, как Эндрю Уиггинс и Пи Джей Вашингтон. Хотя иногда именно он начинает атаки, человеку, который не видел его до НБА, Дёмин скорее запомнится как игрок, работающий без мяча, готовый реализовать открытые трёхочковые броски. (И, честно говоря, зачастую кажется, что, если у Егора свободный бросок издали — он обязательно попадёт: в этом сезоне его процент трёхочковых уже вырос до 37%, правда, теперь «Нетс» ждёт сложный отрезок календаря).

Был ли такой план использования Дёмина изначально, когда его выбирали на драфте? Или в клубе просто поставили на его трудолюбие, характер, баскетбольный ум и бросковый потенциал, который выглядел лучше, чем статистика? Отражает ли его нынешняя роль долгосрочную стратегию команды — пока сказать сложно. Но когда он выбрасывает 14 трёхочковых — и реализует ровно половину, как против «Голден Стэйт», — это делает любой анализ второстепенным», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

Новости. Баскетбол
