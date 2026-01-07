Сербский специалист Томислав Томович стал главным тренером «Локомотива-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. Ранее Томович был ассистентом главного тренера «Црвены Звезды».

«Рады приветствовать Томислава в Краснодаре и желаем ему больших побед, высоких результатов и успешной работы в «Локо»!» — говорится в сообщении железнодорожников.

Напомним, вчера, 6 января, пост главного тренера «Локомотива-Кубань» покинул Антон Юдин. В данный момент краснодарский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды 12 побед и семь поражений.

