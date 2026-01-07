Скидки
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
22:30 Мск
Алексей Швед указал на различия баскетбола в России и Китае

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед рассказал о различиях баскетбола в Китае и России. По словам спортсмена, стиль игры в китайской лиге отличается быстрым темпом игры и большим количеством контактов.

«Там правила что-то между НБА и европейскими лигами, по 12 минут четверть, больше контактов, очень быстрый баскетбол, как таковых фолов нет, очень редко свистят», — приводит слова Шведа ТАСС.

Швед выступал в чемпионате Китая с 2023 по 2024 год. Алексей представлял «Шаньси Лунгс». В УНИКС разыгрывающий перешёл в ноябре прошлого года. В декабре он продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026.

