«Причины скептицизма скаутов понятны». Эксперт из США высказался о Егоре Дёмине

Американский журналист и эксперт Лукас Каплан поделился мыслями о прогрессе разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. По мнению обозревателя, пока что игрок не проявляет себя как полноценный плеймейкер, однако в клубе видят в нём умного и полезного форварда.

«Возможно, укрепившись физически, он вернётся к тому уровню инициативы, что был до НБА. Но причины скептицизма скаутов понятны: многие видели в нём разыгрывающего с недостаточной атлетикой для этого уровня. Вероятно, «Бруклин» разглядел в Дёмине умного и полезного форварда, что не сразу бросается в глаза.

Пока что Дёмин не стал истинным плеймейкером: 29 ассистов под кольцо в 30 матчах, потери в 16% владений и крайне низкий процент проходов, которые завершаются штрафными. Счёт на табло в пользу скаутов — 1:0», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: