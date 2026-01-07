Скидки
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
22:30 Мск
«Причины скептицизма скаутов понятны». Эксперт из США высказался о Егоре Дёмине

Американский журналист и эксперт Лукас Каплан поделился мыслями о прогрессе разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. По мнению обозревателя, пока что игрок не проявляет себя как полноценный плеймейкер, однако в клубе видят в нём умного и полезного форварда.

«Возможно, укрепившись физически, он вернётся к тому уровню инициативы, что был до НБА. Но причины скептицизма скаутов понятны: многие видели в нём разыгрывающего с недостаточной атлетикой для этого уровня. Вероятно, «Бруклин» разглядел в Дёмине умного и полезного форварда, что не сразу бросается в глаза.

Пока что Дёмин не стал истинным плеймейкером: 29 ассистов под кольцо в 30 матчах, потери в 16% владений и крайне низкий процент проходов, которые завершаются штрафными. Счёт на табло в пользу скаутов — 1:0», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

