Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Тренер «Локо» Томович дал первый комментарий по прилёте в Россию

Тренер «Локо» Томович дал первый комментарий по прилёте в Россию
Комментарии

Новоиспечённый главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович дал первый комментарий по поводу своего назначения по прилёте в Россию.

«Я знаю историю клуба. Знаю, какой большой это клуб. Знаю, как клуб сражался в «Финале четырёх» Евролиги. Знаю, что здесь работало много отличных тренеров. Так что для меня большая честь быть тут. Я не думал ни секунды, на самом деле, потому что для меня это огромная возможность, а также возможность для нас с «Локо» добиться хороших результатов вместе.

Конечно, мне нужно познакомиться с командой, своими коллегами, руководством. Этот процесс займёт пару дней, но у нас не так много времени, поэтому всё должно быть, скажем так, в движении. Надеюсь, мы хорошо скооперируемся, найдём свой ритм как можно скорее и постараемся показать свой лучший баскетбол», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

