Дабл-дабл Рыжова помог «Енисею» обыграть «Самару» в Единой лиге

В среду, 7 января, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал «Самару». Красноярские баскетболисты со счётом 88:83 (31:21; 22:21; 24:16; 11:25) обыграли самарских гостей.

Лучшим игроком в составе хозяев стал российский центровой Егор Рыжов, оформивший дабл-дабл — 16 очков, 10 подборов, три передачи, три перехвата и четыре потери при коэффициенте эффективности «+24».

У гостей самым эффективным и результативным стал защитник Никита Михайловский — 22 очка, два подбора, восемь передач, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+24».