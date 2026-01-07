Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» — «Самара», результат матча 7 января 2026, счет 88:83, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Рыжова помог «Енисею» обыграть «Самару» в Единой лиге
Комментарии

В среду, 7 января, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал «Самару». Красноярские баскетболисты со счётом 88:83 (31:21; 22:21; 24:16; 11:25) обыграли самарских гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
88 : 83
Самара
Самарская область
Енисей: Ведищев - 20, Рыжов - 16, Сонько - 15, Коулмэн - 13, Артис - 11, Тасич - 7, Ванин - 4, Шлегель - 2, Перевалов, Скуратов, Середа
Самара: Михайловский - 22, Шейко - 19, Саврасов - 13, Минченко - 13, Чебуркин - 8, Кузнецов - 5, Чикарев - 2, Чеваренков - 1, Пивцайкин, Косяков

Лучшим игроком в составе хозяев стал российский центровой Егор Рыжов, оформивший дабл-дабл — 16 очков, 10 подборов, три передачи, три перехвата и четыре потери при коэффициенте эффективности «+24».

У гостей самым эффективным и результативным стал защитник Никита Михайловский — 22 очка, два подбора, восемь передач, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+24».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Локо» Томович дал первый комментарий по прилёте в Россию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android