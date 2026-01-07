«По-настоящему пугающе». Аналитик — о потенциальном величии Егора Дёмина в НБА

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билли Рейнхардт высказался о 19-летнем разыгрывающем защитнике команды «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине.

«Если задуматься о том, каким Егор Дёмин может стать через три года, через пять лет, — это может быть по-настоящему пугающе. Он вполне способен стать одним из лучших игроков в лиге благодаря своему таланту», — написал Рейнхардт в социальной сети Х.

Дёмин был выбран на драфте североамериканской лиги под восьмым номером. После 33 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 коллектив россиянина одержал 11 побед при 22 поражениях и занимает 13-е место в Восточной конференции.