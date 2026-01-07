«Локомотив-Кубань» обыграл «Уралмаш» в Единой лиге. У екатеринбуржцев 7 поражений подряд

В среду, 7 января, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Локомотив-Кубань» принимал «Уралмаш». Краснодарские баскетболисты со счётом 77:64 (20:20; 19:19; 23:5; 15:20) обыграли гостей из Екатеринбурга.

«Уралмаш» потерпел седьмое поражение подряд.

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий Патрик Миллер, в его активе 14 очков, два подбора, девять передач, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+24».

У «Уралмаша» отличился американский центровой Тайрелл Нэльсон, на его счету восемь очков, 10 подборов, одна передача и три потери при коэффициенте эффективности «+13». Больше всех очков в команде набрал Гарретт Нэвелс (12).