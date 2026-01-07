Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», результат матча 7 января 2026, счет 77:64, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» обыграл «Уралмаш» в Единой лиге. У екатеринбуржцев 7 поражений подряд
Комментарии

В среду, 7 января, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Локомотив-Кубань» принимал «Уралмаш». Краснодарские баскетболисты со счётом 77:64 (20:20; 19:19; 23:5; 15:20) обыграли гостей из Екатеринбурга.

«Уралмаш» потерпел седьмое поражение подряд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 64
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Робертсон, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков, Риз, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий Патрик Миллер, в его активе 14 очков, два подбора, девять передач, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+24».

У «Уралмаша» отличился американский центровой Тайрелл Нэльсон, на его счету восемь очков, 10 подборов, одна передача и три потери при коэффициенте эффективности «+13». Больше всех очков в команде набрал Гарретт Нэвелс (12).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дабл-дабл Рыжова помог «Енисею» обыграть «Самару» в Единой лиге
«Локомотив-Кубань» обыграл «Уралмаш» в Единой лиге. У екатеринбуржцев 7 поражений подряд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android