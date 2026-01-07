Скидки
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 7 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 7 января
Комментарии

Сегодня, 7 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Результаты 7 января:

«Енисей» — «Самара» — 88:83;
«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» — 77:64.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 17 побед и два поражения. Вторую строчку занимает казанский УНИКС с тем же показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (12 побед и шесть поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Единая лига: расписание матчей на 7 января
Новости. Баскетбол
