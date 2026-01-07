«В 41 год я буду хромать». Дончич высказался о Леброне Джеймсе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о возрасте своего партнёра по команде Леброна Джеймса.

«Это безумие. Наверное, в 41 год я буду хромать. Это невероятно — наблюдать за этим каждый день», — сказал Лука Дончич во время пресс-конференции.

Ранее Джеймс превзошёл легендарного шестикратного чемпиона лиги Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за один матч в возрасте 41 года. В 1988 году в матче с «Сан-Антонио Спёрс» Карим набрал 25 очков.

В прошедшем матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» у «Лейкерс» лучшими стали 41-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс (30 очков, восемь подборов и восемь передач) и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл (30 очков и 10 ассистов, а также два подбора).