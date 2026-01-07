Леброн не уверен, что сможет провести все матчи сезона НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём возрасте и возможности провести полноценный сезон-2025/2026 НБА.

«Мне 41 год. Все матчи подряд до конца сезона пока под вопросом. Я провёл на площадке больше всего времени в истории НБА… Посмотрите на мое свидетельство о рождении: 30 декабря 1984 года, 16:39… Когда я вышел, шлёпнул врача по заднице», — сказал Леброн Джеймс в эфире ESPN.

Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и четырёхкратным MVP финалов, четырёхкратным MVP регулярного чемпионата НБА, первым игроком в истории, набравшим 50 000 очков суммарно в регулярном сезоне и плей-офф, 21-кратным участником Матча всех звёзд НБА, трёхкратным олимпийским чемпионом. Кроме того, на данный момент Леброн является самым возрастным действующим игроком лиги.