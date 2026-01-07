И. о. главного тренера «Локомотива-Кубань» высказался о победе над «Уралмашем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Янко Пейчич прокомментировал победу краснодарского клуба в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«В первой половине зонная защита «Уралмаша» замедлила нашу атаку, к тому же мы промазали несколько открытых бросков. А в защите получили много очков после быстрых отрывов, не пользовались правильно фолами. Энергия у нас была, но мы не направляли её в нужную сторону. После большого перерыва поменяли защиту, выпустили большую пятерку, это помогло нам пропустить всего пять очков и сыграть одну из лучших четвертей в сезоне.

Это в итоге и стало ключевым отрезком в игре. Когда в четвёртой десятиминутке от нашего преимущества осталось «–6» и был наш фол в атаке, мы не занервничали, здорово справились в защите, в итоге наша индивидуальная и командная энергия позволили выиграть достаточно уверенно.

Благодарен команде за борьбу, болельщикам за поддержку», — приводит слова Пейчича официальный сайт турнира.