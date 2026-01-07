Скидки
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

«Анадолу Эфес» — «Париж», результат матча 7 января 2026, счет 79:84, Евролига — 2025/2026

«Париж» выиграл у «Анадолу Эфес». У стамбульской команды четыре поражения кряду
В среду, 7 января, в стамбульском центре развития баскетбола Turkcell состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Анадолу Эфес» принимал «Париж». Хозяева площадки со счётом 79:84 (21:19; 15:21; 25:25; 15:19) уступили гостям из Франции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
07 января 2026, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 84
Париж
Париж, Франция
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Лойд, Ли, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Дозьер, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Ээи, Докосси, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара

Наиболее результативным в составе хозяев стал американский защитник Сабен Ли, на счету которого 17 очков, три подбора и шесть передач при коэффициенте эффективности «+21».

У гостей наибольшую эффективность продемонстрировал французский и алжирский защитник Надир Хифи, в активе которого 27 очков, три подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+23».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
