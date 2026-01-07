«Париж» выиграл у «Анадолу Эфес». У стамбульской команды четыре поражения кряду

В среду, 7 января, в стамбульском центре развития баскетбола Turkcell состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Анадолу Эфес» принимал «Париж». Хозяева площадки со счётом 79:84 (21:19; 15:21; 25:25; 15:19) уступили гостям из Франции.

Наиболее результативным в составе хозяев стал американский защитник Сабен Ли, на счету которого 17 очков, три подбора и шесть передач при коэффициенте эффективности «+21».

У гостей наибольшую эффективность продемонстрировал французский и алжирский защитник Надир Хифи, в активе которого 27 очков, три подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+23».