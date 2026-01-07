Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» в одном шаге от рекорда «Уорриорз» по победам в решающие моменты матча

«Лейкерс» в одном шаге от рекорда «Уорриорз» по победам в решающие моменты матча
«Лос-Анджелес Лейкерс» находятся в одном шаге от повторения рекордного достижения «Голден Стэйт Уорриорз» по количеству побед подряд в решающие моменты матча в начале сезона после выигранного матча с «Нью-Орлеан Пеликанс». Команда выиграла все 13 встреч в этом сезоне, где счёт был равным в последние пять минут.

НБА — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
103 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 42, Уильямсон - 15, Куин - 10, Фирс - 9, Мисси - 8, Маткович - 6, Пиви - 5, Альварадо - 5, Джонс - 3, Пул, Джордан, Хоукинс, Луни
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дончич - 30, Эйтон - 18, Смарт - 13, Вандербилт - 7, Кнехт - 6, Ларэвиа - 5, Хэйс - 2, Винсент, Джеймс, Клебер, Смит

По правилам НБА, решающей («клатчевой») считается ситуация, когда разница в счёте составляет пять очков или меньше, а до конца матча остаётся пять или менее минут. В таких условиях «Лейкерс» показывают высокую эффективность: в 30 «клатчевых» минутах они реализуют 52,8% бросков с игры и 40,9% трёхочковых.

Лидерами команды в решающие моменты являются Леброн Джеймс и Лука Дончич. Джеймс набрал в «клатче» 23 очка при 72,7% попаданий с игры, Дончич — 18 очков. Рекорд по количеству побед подряд в «клатче» в начале сезона в современной эре НБА принадлежит «Уорриорз» сезона-2015/2016, которые выиграли 14 из 14 матчей в решающих моментах и завершили сезон с результатом 73-9.

