Еврокубок: результаты матчей 7 января

В среду, 7 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоялся очередной соревновательный день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Еврокубок. Результаты на 7 января:

«Тюрк Телеком» — «Тренто» — 92:86;

«Лиеткабелис» — «Бурк» — 73:86;

«Паниониос» — «Будучность» — 97:85;

«Шлёнск» — «Хапоэль» Иерусалим — 72:115;

«Гамбург Тауэрс» — «Нептунас» — 94:98;

«Умана Рейер» — У-БТ — 90:83;

«Лондон Лайонс» — «Хемниц 99» — 70:78.

Группу А возглавляет «Хапоэль» из Иерусалима, у команды 11 побед при двух поражениях. Вторую строчку турнирной таблицы из 10 клубов с девятью победами при четырёх поражениях занимает турецкий «Бахчешехир».

В группе В на первом месте находится французский «Бурк», у которого 11 побед при двух поражениях. Стамбульский «Бешикташ» (9-4) занимает второе место.