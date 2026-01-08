Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок — 2025/2026: результаты на 7 января 2026, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 7 января
Комментарии

В среду, 7 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоялся очередной соревновательный день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Еврокубок. Результаты на 7 января:

«Тюрк Телеком» — «Тренто» — 92:86;
«Лиеткабелис» — «Бурк» — 73:86;
«Паниониос» — «Будучность» — 97:85;
«Шлёнск» — «Хапоэль» Иерусалим — 72:115;
«Гамбург Тауэрс» — «Нептунас» — 94:98;
«Умана Рейер» — У-БТ — 90:83;
«Лондон Лайонс» — «Хемниц 99» — 70:78.

Группу А возглавляет «Хапоэль» из Иерусалима, у команды 11 побед при двух поражениях. Вторую строчку турнирной таблицы из 10 клубов с девятью победами при четырёх поражениях занимает турецкий «Бахчешехир».

В группе В на первом месте находится французский «Бурк», у которого 11 побед при двух поражениях. Стамбульский «Бешикташ» (9-4) занимает второе место.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Они стали главным разочарованием в баскетболе в 2025 году
Они стали главным разочарованием в баскетболе в 2025 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android