7 января и в ночь с 7 на 8 января мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 7 января:

«Анадолу Эфес» — «Париж» — 79:84;

«Бавария» — «Баскония» — 96:89.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» из Тель-Авива (14 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Валенсия», у которой такое же количество побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Фенербахче» (13 побед при шести поражениях).