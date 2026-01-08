Скидки
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Евролига — 2025/2026: результаты на 7 января 2026, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 7 января
Комментарии

7 января и в ночь с 7 на 8 января мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 7 января:

«Анадолу Эфес» — «Париж» — 79:84;
«Бавария» — «Баскония» — 96:89.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» из Тель-Авива (14 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Валенсия», у которой такое же количество побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Фенербахче» (13 побед при шести поражениях).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
«Париж» выиграл у «Анадолу Эфес». У стамбульской команды четыре поражения кряду
