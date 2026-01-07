Скидки
Главная Баскетбол Новости

Леброн может пропустить матч с «Сан-Антонио» из-за проблем с седалищным нервом и артритом

Леброн может пропустить матч с «Сан-Антонио» из-за проблем с седалищным нервом и артритом
Комментарии

Участие звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в предстоящем выездном матче с «Сан-Антонио Спёрс» под вопросом. Об этом свидетельствует официальный отчёт команды о состоянии здоровья игроков.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
В отчёте команды указаны две травмы Леброна: артрит сустава левой стопы и ишиас (раздражение седалищного нерва). Однако источник, близкий к ситуации, отмечает, что потенциальная причина пропуска связана скорее с нагрузкой, чем с новым повреждением.

Также подтверждено, что Руи Хатимура (растяжение икры), Остин Ривз (растяжение икры) и Аду Тьеро (растяжение медиальной коллатеральной связки) точно не сыграют против «Спёрс».

