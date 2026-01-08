Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бавария — Баскония, результат матча 7 января 2026, счёт 96:89, Евролига-2025/2026

«Бавария» одержала победу над «Басконией» в домашнем матче
Комментарии

В Мюнхене, Германия, завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный клуб «Бавария» и испанская «Баскония». Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:89 (24:19, 14:27, 22:23, 36:20).

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-я четверть
96 : 89
Баскония
Витория, Испания
Бавария: Димитриевич, Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Майк, Габриэль, Маккормак
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Оморуи, Куруц, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш, Йоксимович

В составе «Баварии» отличился немецкий защитник Андреас Обст, набравший 37 очков, совершивший три подбора и отдавший две передачи. 17 очков на счету Юстиниана Джессапа.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал итальянский защитник Маттео Спаньоло, набравший 20 очков, совершивший три подбора и отдавший четыре результативные передачи. По 13 очков принесли команде Юджин Оморуи и Родион Куруц.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android