«Бавария» одержала победу над «Басконией» в домашнем матче

В Мюнхене, Германия, завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный клуб «Бавария» и испанская «Баскония». Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:89 (24:19, 14:27, 22:23, 36:20).

В составе «Баварии» отличился немецкий защитник Андреас Обст, набравший 37 очков, совершивший три подбора и отдавший две передачи. 17 очков на счету Юстиниана Джессапа.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал итальянский защитник Маттео Спаньоло, набравший 20 очков, совершивший три подбора и отдавший четыре результативные передачи. По 13 очков принесли команде Юджин Оморуи и Родион Куруц.