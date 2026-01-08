Скидки
Дубай Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Эксперт из США назвал козыри россиянина Егора Дёмина
Комментарии

Американский журналист и эксперт Лукас Каплан поделился мнением о российском разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, отметив его слабые и сильные стороны.

«В матче с «Вашингтоном» у Дёмина только три попадания с игры из 12 попыток, причём более семи бросков были двухочковыми — лишь второй раз в карьере Дёмин берёт на себя такую нагрузку. Это хорошо иллюстрирует его пока ещё нестабильную игру: порой кажется, что ему не хватает дриблинга и пластики, чтобы проходить в «краску», а иногда складывается впечатление, что он просто излишне осторожен — и это то, что со временем можно исправить.

Однако такие моменты не совсем то, что тренер Жорди Фернандес имеет в виду, призывая Егора к большей агрессии. Сейчас для новичка логичен этап проб и ошибок, особенно учитывая, насколько редко он атакует из-под кольца.

Но у Дёмина есть и свои козыри: он реализует 37% трёхочковых, его габариты (203 см) позволяют приносить команде перехваты и блок-шоты, а стартовая пятёрка «Бруклина» с ним демонстрирует положительную разницу порядка +4 очка — это вторая по популярности стартовая пятёрка в современной НБА», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

