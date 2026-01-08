Матч Лиги чемпионов был прекращён после того, как в составе клуба остался лишь один игрок

Матч плей-ин Лиги чемпионов между итальянским «Трапани Шарк» и холонским (Израиль) «Хапоэлем» был остановлен уже на седьмой минуте. Встреча проходила в Болгарии и завершилась при счёте 38:5 в пользу израильского клуба.

Несмотря на кризисную ситуацию в клубе, «Трапани» принял решение участвовать в матче. Команда располагала лишь пятью игроками, включая двух юношей 2007 и 2008 годов рождения. По ходу первой четверти трое баскетболистов покинули паркет, и команда осталась вдвоём. После пятого персонального фола одного из игроков у итальянцев на площадке остался лишь один баскетболист.

Фото: Скриншот

Согласно регламенту ФИБА, матч не может быть продолжен, если у команды менее двух игроков. В результате арбитры остановили встречу.

После игры президент «Трапани Шарк» Валерио Антонини заявил, что участие команды позволило избежать крупного штрафа:

«Я благодарю игроков, которые приехали в Болгарию. Это выступление, каким бы неприглядным оно ни было, спасло клуб от штрафа в размере € 600 тыс., о котором нас уведомила Лига чемпионов в случае неявки», — приводит слова Антонини Eurohoops.

Антонини также раскритиковал действия Федерации баскетбола Италии и национальной лиги, заявив, что клуб оказался в изоляции и был доведён до подобного состояния административными решениями.

