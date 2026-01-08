Грин объяснил, почему «Оклахоме» не надо пытаться побить рекорд «Голден Стэйт» по победам

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему, по его мнению, «Оклахома-Сити Тандер» вряд ли сумеет побить рекорд «Уорриорз» по количеству побед за сезон в НБА.

В сезоне-2015/2016 «Голден Стэйт» одержал 73 победы в регулярном чемпионате, превзойдя достижение «Чикаго Буллз» в сезоне-1995/1996 (72 победы).

«Ещё пару недель назад все говорили о том, что они могут побить рекорд 73–9. И причина, по которой с 1996 года, почти за 30 лет, этот рекорд был побит лишь однажды, заключается в том, что это чертовски сложно. Я уже говорил несколько недель назад, что не рекомендую «Оклахоме» гнаться за этим рекордом. Понимаю, почему хочется попробовать, но это очень сильно выматывает. Это требует огромных затрат — в первую очередь ментальных», — сказал Грин в своём подкасте.

В настоящий момент на счету «Оклахомы» 30 побед и семь поражений.

Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского: