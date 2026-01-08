Скидки
Главная Баскетбол Новости

Грин объяснил, почему «Оклахоме» не надо пытаться побить рекорд «Голден Стэйт» по победам

Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему, по его мнению, «Оклахома-Сити Тандер» вряд ли сумеет побить рекорд «Уорриорз» по количеству побед за сезон в НБА.

В сезоне-2015/2016 «Голден Стэйт» одержал 73 победы в регулярном чемпионате, превзойдя достижение «Чикаго Буллз» в сезоне-1995/1996 (72 победы).

«Ещё пару недель назад все говорили о том, что они могут побить рекорд 73–9. И причина, по которой с 1996 года, почти за 30 лет, этот рекорд был побит лишь однажды, заключается в том, что это чертовски сложно. Я уже говорил несколько недель назад, что не рекомендую «Оклахоме» гнаться за этим рекордом. Понимаю, почему хочется попробовать, но это очень сильно выматывает. Это требует огромных затрат — в первую очередь ментальных», — сказал Грин в своём подкасте.

В настоящий момент на счету «Оклахомы» 30 побед и семь поражений.

