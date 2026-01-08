Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт ответил, на какой шаг должен пойти «Бруклин» в отношении Егора Дёмина

Эксперт ответил, на какой шаг должен пойти «Бруклин» в отношении Егора Дёмина
,
Комментарии

Американский журналист и эксперт Лукас Каплан высказался о роли разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в нынешней системе команды. Также обозреватель предположил, какие шаги клубу стоит предпринять в отношении игрока на перспективу.

«Сейчас в лиге 176 игроков, чей процент использования превышает 19% (при условии хотя бы 50 минут на площадке). Из них у Дёмина — четвёртый по частоте трёхочковых бросков и пятый с конца по количеству выходов на линию штрафных. Среди его статистических «соседей» — Бадди Хилд и Клэй Томпсон.

Со временем, физически окрепнув, Дёмин явно добавит (пример тому — прогресс Ноа Клауни), но, если у «Нетс» действительно долгосрочные планы, им стоит рассмотреть возможность добавить к нему в пару игрока, способного брать на себя ещё больший объём владения мячом», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Сейчас читают:
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу
Видео
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android