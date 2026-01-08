Эксперт ответил, на какой шаг должен пойти «Бруклин» в отношении Егора Дёмина

Американский журналист и эксперт Лукас Каплан высказался о роли разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в нынешней системе команды. Также обозреватель предположил, какие шаги клубу стоит предпринять в отношении игрока на перспективу.

« Сейчас в лиге 176 игроков, чей процент использования превышает 19% (при условии хотя бы 50 минут на площадке). Из них у Дёмина — четвёртый по частоте трёхочковых бросков и пятый с конца по количеству выходов на линию штрафных. Среди его статистических «соседей» — Бадди Хилд и Клэй Томпсон.

Со временем, физически окрепнув, Дёмин явно добавит (пример тому — прогресс Ноа Клауни), но, если у «Нетс» действительно долгосрочные планы, им стоит рассмотреть возможность добавить к нему в пару игрока, способного брать на себя ещё больший объём владения мячом», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

