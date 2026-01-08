«Бруклин» уступил «Орландо» в овертайме, отыграв «-15», Дёмин набрал 18 очков в концовке

В ночь с 7 на 8 января мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 104:103 OT.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 18 очков, пять подборов и пять результативных передач. Все свои очки Егор набрал, начиная со второй половины четвёртой четверти, при этом на его счету все 10 очков «Нетс» в овертайме.

При игровом времени 31.49 Дёмин реализовал 5 из 9 бросков с игры (5 из 8 трёхочковых) и 3 из 5 штрафных, один раз сфолил, выполнил один перехват, совершил две потери и оформил один блок-шот. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+10».

