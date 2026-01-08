Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Орландо Мэджик, результат матча 8 января 2026, счет 103:104 OT, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» уступил «Орландо» в овертайме, отыграв «-15», Дёмин набрал 18 очков в концовке
Комментарии

В ночь с 7 на 8 января мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 104:103 OT.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 18 очков, пять подборов и пять результативных передач. Все свои очки Егор набрал, начиная со второй половины четвёртой четверти, при этом на его счету все 10 очков «Нетс» в овертайме.

При игровом времени 31.49 Дёмин реализовал 5 из 9 бросков с игры (5 из 8 трёхочковых) и 3 из 5 штрафных, один раз сфолил, выполнил один перехват, совершил две потери и оформил один блок-шот. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+10».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 34 очка, пять подборов и один результативный пас. У «Орландо» больше всех набрал с дабл-даблом тяжёлый форвард Паоло Банкеро — 30 очков и 14 подборов, а также шесть передач. Банкеро также стал автором победного броска.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android