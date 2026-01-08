«Атланта» обменяет Трея Янга в «Вашингтон» — Шэмс Чарания

Руководство клуба «Атланта Хоукс» достигло соглашения с «Вашингтон Уизардс» об обмене своего звёздного разыгрывающего Трея Янга. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

В результате сделки в «Атланту» перейдут защитники Си Джей Макколлум и Кори Кисперт. Отмечается, что этот обмен позволит «Хоукс» сосредоточиться на развитии форварда Джейлена Джонсона и других молодых игроков, в то время как «Уизардс» получат шанс строить команду вокруг Янга, чтобы повысить потенциал своих молодых баскетболистов.

Трей Янг — четырёхкратный участник Матча всех звёзд, выбранный на драфте НБА 2018 года под пятым номером клубом «Даллас Маверикс», после чего был обменян в «Атланту».