Кирилл Елатонцев вновь не отметился набранными очками в очередном матче NCAA

Сегодня, 8 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата NCAA сезона-2025/2026, в котором встречались «Миссисипи Стэйт Буллдогз» и «Оклахома Сунерз». За «Оклахому» выступает 23-летний российский центровой Кирилл Елатонцев, ранее защищавший цвета «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

В прошедшей встрече Елатонцев провёл на площадке 12 минут, однако не сумел набрать очков, промахнувшись оба раза при бросках с игры. В его активе — один подбор и два блок-шота. Примечательно, что это уже второй матч подряд, в котором Елатонцев не сумел отличиться набранными очками.

