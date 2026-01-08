Скидки
Бостон Селтикс — Денвер Наггетс, результат матча 8 января 2026, счет 110:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» без Йокича обыграл «Бостон» в матче НБА. Джейлен Браун набрал 33 очка
Утром 8 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 114:110.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 17, Притчард - 17, Саймонс - 15, Гарза - 11, Хозер - 6, Кета - 6, Гонсалес - 3, Уолш - 1, Шейерман - 1, Майнотт, Тиллман, Буше
Денвер Наггетс: Уотсон - 30, Мюррэй - 22, Хардуэй-младший - 14, Ннаджи - 12, Гордон - 12, Пикетт - 7, Холмс - 6, Браун - 5, Браун - 4, Джонс - 2, Строутер, Тайсон

Самым результативным игроком стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который записал в свой актив 33 очка, семь подборов и четыре результативных передачи. У победителей больше всех очков (30) набрал защитник Пейтон Уотсон.

Йокич получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (123:147).

В следующем матче «Бостон» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Денвер» сыграет с «Атланта Хоукс». Оба матча состоятся 10 января.

