«Денвер» без Йокича обыграл «Бостон» в матче НБА. Джейлен Браун набрал 33 очка

Утром 8 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 114:110.

Самым результативным игроком стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который записал в свой актив 33 очка, семь подборов и четыре результативных передачи. У победителей больше всех очков (30) набрал защитник Пейтон Уотсон.

Йокич получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (123:147).

В следующем матче «Бостон» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Денвер» сыграет с «Атланта Хоукс». Оба матча состоятся 10 января.