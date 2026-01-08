Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Юта Джаз, результат матча 8 января 2026, счет 129:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

46 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Ютой» в овертайме
Комментарии

В ночь с 7 на 8 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 129:125 OT.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
129 : 125
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 46, Холмгрен - 23, Уильямс - 17, Митчелл - 16, Уиггинс - 7, Дорт - 6, Джо - 5, Уоллес - 4, Карлсон - 3, Уильямс - 2, Янгблад, Барнхайзер
Юта Джаз: Маркканен - 29, Джордж - 25, Клейтон - 15, Нуркич - 15, Сенсабо - 13, Михайлюк - 8, Кольер - 6, Хендрикс - 5, Уильямс - 5, Бэйли - 2, Филиповски - 2, Андерсон, Чьебв

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 46 набранных очков, шесть подборов и шесть результативных передач. У «Юты» дабл-даблом отметился тяжёлый форвард Лаури Маркканен — 29 очков, 13 подборов и один ассист.

«Тандер» выиграли после двух поражений подряд, «Джаз» продлили неудачную серию до пяти матчей.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android