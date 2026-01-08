46 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Ютой» в овертайме

В ночь с 7 на 8 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 129:125 OT.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 46 набранных очков, шесть подборов и шесть результативных передач. У «Юты» дабл-даблом отметился тяжёлый форвард Лаури Маркканен — 29 очков, 13 подборов и один ассист.

«Тандер» выиграли после двух поражений подряд, «Джаз» продлили неудачную серию до пяти матчей.