46 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Ютой» в овертайме
В ночь с 7 на 8 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 129:125 OT.
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
129 : 125
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 46, Холмгрен - 23, Уильямс - 17, Митчелл - 16, Уиггинс - 7, Дорт - 6, Джо - 5, Уоллес - 4, Карлсон - 3, Уильямс - 2, Янгблад, Барнхайзер
Юта Джаз: Маркканен - 29, Джордж - 25, Клейтон - 15, Нуркич - 15, Сенсабо - 13, Михайлюк - 8, Кольер - 6, Хендрикс - 5, Уильямс - 5, Бэйли - 2, Филиповски - 2, Андерсон, Чьебв
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 46 набранных очков, шесть подборов и шесть результативных передач. У «Юты» дабл-даблом отметился тяжёлый форвард Лаури Маркканен — 29 очков, 13 подборов и один ассист.
«Тандер» выиграли после двух поражений подряд, «Джаз» продлили неудачную серию до пяти матчей.
