Главная Баскетбол Новости

«Если не я, то кто?» Егор Дёмин прокомментировал 18 набранных очков в концовке матча НБА

«Если не я, то кто?» Егор Дёмин прокомментировал 18 набранных очков в концовке матча НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о своей результативной игре в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), который завершился в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 января мск.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«С детства я чувствовал себя уверенно в таких моментах. Даже если игра шла не лучшим образом, ближе к концовке мне становилось проще собраться и настроиться. Я всегда думал: если не я, то кто тогда возьмёт на себя ответственность?» — приводит слова Дёмина журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальной сети X.

Егор Дёмин набрал в матче с «Орландо» 18 очков. Восемь из них пришлись на вторую половину четвёртой четверти, в ходе которой «Нетс» отыграли отставание «-15» и сравняли счёт. Остальные 10 очков Дёмин набрал в овертайме, при этом на его счету все очки «Бруклина» в решающей пятиминутке.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
