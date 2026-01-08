«Если не я, то кто?» Егор Дёмин прокомментировал 18 набранных очков в концовке матча НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о своей результативной игре в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), который завершился в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 января мск.

«С детства я чувствовал себя уверенно в таких моментах. Даже если игра шла не лучшим образом, ближе к концовке мне становилось проще собраться и настроиться. Я всегда думал: если не я, то кто тогда возьмёт на себя ответственность?» — приводит слова Дёмина журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальной сети X.

Егор Дёмин набрал в матче с «Орландо» 18 очков. Восемь из них пришлись на вторую половину четвёртой четверти, в ходе которой «Нетс» отыграли отставание «-15» и сравняли счёт. Остальные 10 очков Дёмин набрал в овертайме, при этом на его счету все очки «Бруклина» в решающей пятиминутке.

