Егор Дёмин установил рекорд «Бруклина», повторив достижение Леброна, Хирроу и Энтони в НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (103:104 OT) установил рекорд франшизы по количеству забитых трёхочковых в овертайме (с момента начала подсчёта этой статистики в сезоне-1997/1998), сообщает пресс-служба «Бруклина». Егор набрал в овертайме 10 очков, реализовав три из трёх трёхочковых.

Также Дёмин повторил рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков, который делили Тайлер Хирроу, Брэндон Найт, Вальтер Херрманн, Леброн Джеймс и Кармело Энтони.

Егор Дёмин набрал в матче с «Орландо» 18 очков. Восемь из них пришлись на вторую половину четвёртой четверти, в ходе которой «Нетс» отыграли отставание «-15» и сравняли счёт. Остальные 10 очков Дёмин набрал в овертайме, при этом на его счету все очки «Бруклина» в решающей пятиминутке.

