Рекорд Дёмина в овертайме НБА, «Барселона» — в финале Суперкубка Испании. Главное к утру
19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» установил рекорд франшизы по количеству забитых трёхочковых в овертайме, «Барселона» разгромила «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании — 2026, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол, но не спас команду от поражения в матче НХЛ с «Даллас Старз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Егор Дёмин установил рекорд «Бруклина», повторив достижение Леброна, Хирроу и Энтони в НБА.
- «Барселона» со счётом 5:0 разгромила «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании.
- Гол Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Далласом».
- Елена Рыбакина уверенно обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене.
- «Бруклин» уступил «Орландо» в овертайме, отыграв «-15», Дёмин набрал 18 очков в концовке.
- Кучеров не попал в топ-3 претендентов на «Харт Трофи» по версии The Hockey News.
- «Манчестер Сити» не смог победить «Брайтон» в 21-м туре АПЛ, Холанд забил.
- Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Брисбене, где может сыграть со Шнайдер.
- «Наполи» ушёл от поражения с «Вероной», уступая в два мяча к перерыву в 19-м туре Серии А.
- 38-очковый трипл-дабл Дончича не помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА.
- ЦСКА расторгнет контракт с Адольфо Гайчем, заплатив игроку 15 млн рублей — источник.
- Стали известны подробности переговоров «Зенита» с «Крузейро» по Жерсону.
- 46 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Ютой» в овертайме.
- «Челси» уступил «Фулхэму», играя вдесятером с 22-й минуты в первом матче при Росеньоре.
- «Ман Юнайтед» не обыграл «Бёрнли» в первом матче после ухода Аморима. Шешко оформил дубль.
Комментарии