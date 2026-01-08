Рекорд Дёмина в овертайме НБА, «Барселона» — в финале Суперкубка Испании. Главное к утру

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» установил рекорд франшизы по количеству забитых трёхочковых в овертайме, «Барселона» разгромила «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании — 2026, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол, но не спас команду от поражения в матче НХЛ с «Даллас Старз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».