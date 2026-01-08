Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

8 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, НБА, футбол, результаты тенниса, Овечкин, Егор Дёмин

Рекорд Дёмина в овертайме НБА, «Барселона» — в финале Суперкубка Испании. Главное к утру
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» установил рекорд франшизы по количеству забитых трёхочковых в овертайме, «Барселона» разгромила «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании — 2026, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол, но не спас команду от поражения в матче НХЛ с «Даллас Старз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Егор Дёмин установил рекорд «Бруклина», повторив достижение Леброна, Хирроу и Энтони в НБА.
  2. «Барселона» со счётом 5:0 разгромила «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании.
  3. Гол Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Далласом».
  4. Елена Рыбакина уверенно обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене.
  5. «Бруклин» уступил «Орландо» в овертайме, отыграв «-15», Дёмин набрал 18 очков в концовке.
  6. Кучеров не попал в топ-3 претендентов на «Харт Трофи» по версии The Hockey News.
  7. «Манчестер Сити» не смог победить «Брайтон» в 21-м туре АПЛ, Холанд забил.
  8. Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Брисбене, где может сыграть со Шнайдер.
  9. «Наполи» ушёл от поражения с «Вероной», уступая в два мяча к перерыву в 19-м туре Серии А.
  10. 38-очковый трипл-дабл Дончича не помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА.
  11. ЦСКА расторгнет контракт с Адольфо Гайчем, заплатив игроку 15 млн рублей — источник.
  12. Стали известны подробности переговоров «Зенита» с «Крузейро» по Жерсону.
  13. 46 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Ютой» в овертайме.
  14. «Челси» уступил «Фулхэму», играя вдесятером с 22-й минуты в первом матче при Росеньоре.
  15. «Ман Юнайтед» не обыграл «Бёрнли» в первом матче после ухода Аморима. Шешко оформил дубль.
Материалы по теме
Четверг с топ-клубами: «Реал» мстит, «Арсенал» принимает эстафету у «Ливерпуля»
Четверг с топ-клубами: «Реал» мстит, «Арсенал» принимает эстафету у «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android