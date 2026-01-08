38-очковый трипл-дабл Дончича не помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого на паркете «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 107:91.

Самым результативным в составе калифорнийской команды стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого трипл-дабл: 38 очков, 10 подборов и 10 передач. В составе «Спёрс» лучшую результативность продемонстрировал Келдон Джонсон, у которого 27 очков. Его партнёр по команде, звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов. Также в его активе два ассиста.

В следующем матче «Сан-Антонио» в гостях встретится с «Бостон Селтикс» 11 января, а «Лейкерс» на своём паркете сыграют с «Милуоки Бакс» 10 января.

Главные новости дня: