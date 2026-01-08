Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 8 января 2025, счёт 107:91, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Леброн

38-очковый трипл-дабл Дончича не помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого на паркете «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 107:91.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 91
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Вембаньяма - 16, Касл - 15, Фокс - 14, Шампани - 11, Корнет - 7, Барнс - 7, Сохан - 6, Харпер - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Гарсия, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ларэвиа - 16, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Винсент - 6, Вандербилт - 4, Смит - 3, Кнехт - 2, Смарт - 2, Клебер - 1, Джеймс, Тимме, Манон

Самым результативным в составе калифорнийской команды стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого трипл-дабл: 38 очков, 10 подборов и 10 передач. В составе «Спёрс» лучшую результативность продемонстрировал Келдон Джонсон, у которого 27 очков. Его партнёр по команде, звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов. Также в его активе два ассиста.

В следующем матче «Сан-Антонио» в гостях встретится с «Бостон Селтикс» 11 января, а «Лейкерс» на своём паркете сыграют с «Милуоки Бакс» 10 января.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Денвер» без Йокича обыграл «Бостон» в матче НБА. Джейлен Браун набрал 33 очка

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android