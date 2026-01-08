37 очков Кевина Дюранта не спасли «Хьюстон» от поражения в Портленде, у Дени Авдии 41 очко

В ночь с 7 на 8 января мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 103:102.