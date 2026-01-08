Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Портленд Трэйл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс, результат матча 8 января 2026, счет 103:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

37 очков Кевина Дюранта не спасли «Хьюстон» от поражения в Портленде, у Дени Авдии 41 очко
Комментарии

В ночь с 7 на 8 января мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 103:102.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
4-я четверть
103 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лав, Тибулл, Холидэй, Авдия, Грант, Ян, Шарп, Кук, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уильямс, Сиссоко
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Тэйт, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Окоги, Капела, Грин
Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android