37 очков Кевина Дюранта не спасли «Хьюстон» от поражения в Портленде, у Дени Авдии 41 очко
Поделиться
В ночь с 7 на 8 января мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 103:102.
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
4-я четверть
103 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лав, Тибулл, Холидэй, Авдия, Грант, Ян, Шарп, Кук, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уильямс, Сиссоко
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Тэйт, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Окоги, Капела, Грин
Комментарии
- 8 января 2026
-
08:28
-
08:25
-
08:19
-
08:14
-
07:40
-
07:31
-
07:14
-
07:00
-
06:58
-
06:23
-
06:20
-
06:05
-
05:48
-
00:53
-
00:36
-
00:34
- 7 января 2026
-
23:48
-
22:36
-
22:15
-
21:53
-
20:48
-
20:36
-
20:15
-
20:00
-
19:51
-
19:00
-
17:42
-
16:51
-
15:59
-
15:10
-
14:46
-
13:59
-
12:59
-
12:08
-
11:49