«Голден Стэйт» одолел «Милуоки» в НБА. Адетокунбо оформил дабл-дабл, у Карри 31 очко

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого на паркете «Чейз Центр» в Сан-Францско (США, штат Калифорния) «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Милуоки Бакс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 120:113.

Самым результативным в составе калифорнийской команды стал греческий тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и пять передач. В составе «Уорриорз» лучшую результативность продемонстрировал звёздный разыгрывающий защитник Стефен Карри, у которого 31 очко, а также по семь подборов и передач.

В следующем матче «Голден Стэйт» дома встретятся с «Сакраменто Кингз», а «Милуоки» в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс». Оба матча пройдут 10 января.

