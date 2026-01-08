Скидки
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриоз — Милуоки Бакс, результат матча 8 января 2025, счёт 120:113, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Голден Стэйт» одолел «Милуоки» в НБА. Адетокунбо оформил дабл-дабл, у Карри 31 очко
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого на паркете «Чейз Центр» в Сан-Францско (США, штат Калифорния) «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Милуоки Бакс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 120:113.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Мелтон - 22, Батлер - 21, Грин - 14, Пост - 11, Муди - 9, Хорфорд - 8, Подзиемски - 2, Сантос - 2, Пэйтон II, Куминга, Ричард, Хилд, Джексон-Дэвис, Спенсер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Роллинз - 16, Портер - 15, Тёрнер - 13, Кузма - 13, Грин - 11, Портис - 6, Трент-мл. - 5, Симс, Харрис, Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони

Самым результативным в составе калифорнийской команды стал греческий тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и пять передач. В составе «Уорриорз» лучшую результативность продемонстрировал звёздный разыгрывающий защитник Стефен Карри, у которого 31 очко, а также по семь подборов и передач.

В следующем матче «Голден Стэйт» дома встретятся с «Сакраменто Кингз», а «Милуоки» в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс». Оба матча пройдут 10 января.

