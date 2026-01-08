Скидки
Дубай Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 8 января, рекорд Егора Демина, Бруклин Нетс

Комментарии

В ночь с 7 на 8 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 12 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 8 января:

«Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс» — 110:114;
«Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 108:93;
«Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 131:110;
«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс» — 96:97;
«Атланта Хоукс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 117:100;
«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 103:104 OT;
«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 123:111;
«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 98:117;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» — 129:125 OT;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:91;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Милуоки Бакс» — 120:113;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс» — 103:102.

Комментарии
