В ночь с 7 на 8 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 12 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 8 января:

«Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс» — 110:114;

«Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 108:93;

«Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 131:110;

«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс» — 96:97;

«Атланта Хоукс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 117:100;

«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 103:104 OT;

«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 123:111;

«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 98:117;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» — 129:125 OT;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:91;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Милуоки Бакс» — 120:113;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс» — 103:102.

