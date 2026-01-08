Единая лига: расписание матчей на 8 января

Сегодня, 8 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание на 8 января:

15:00 мск — «Бетсити Парма» – «Автодор»

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 17 побед и два поражения. Вторую строчку занимает казанский УНИКС с тем же показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (12 побед и шесть поражений).