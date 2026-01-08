Скидки
Дубай Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

Единая лига: расписание матчей на 8 января

Единая лига: расписание матчей на 8 января
Сегодня, 8 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание на 8 января:
15:00 мск — «Бетсити Парма» – «Автодор»

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 17 побед и два поражения. Вторую строчку занимает казанский УНИКС с тем же показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (12 побед и шесть поражений).

Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
