Евролига: расписание матчей на 8 января

В четверг, 8 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание на 8 января:

19:00 мск — «Дубай» – «Фенербахче»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Виртус»;

22:30 мск — «Валенсия» — «Монако»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Маккаби» Тель-Авив.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива 14 побед и шесть поражений. На второй строчке «Валенсия» с аналогичным показателем побед и поражений. Тройку лидеров замыкает «Фенербахче», в активе которого 13 побед при шести поражениях.