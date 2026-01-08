Евролига: расписание матчей на 8 января

В четверг, 8 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Евролига. Расписание на 8 января:
19:00 мск — «Дубай» – «Фенербахче»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Виртус»;
22:30 мск — «Валенсия» — «Монако»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Маккаби» Тель-Авив.
Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива 14 побед и шесть поражений. На второй строчке «Валенсия» с аналогичным показателем побед и поражений. Тройку лидеров замыкает «Фенербахче», в активе которого 13 побед при шести поражениях.