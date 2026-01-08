Дёмин — о своей игре в концовке матча с «Орландо»: о таких моментах мечтаешь в детстве

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин высказался о своём выступлении в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), состоявшемся в ночь с 7 на 8 января мск.

Напомним, Дёмин набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков.

«Это один из тех моментов, о которых мечтаешь в детстве: остаёшься один в школьном зале, бросаешь и представляешь — решающий, пять «трёшек» подряд и всё такое… Сегодня случилось ровно то, что я в юности рисовал в голове. Ощущения — потрясающие. Но мы не выиграли, значит, по большому счёту это уже не так важно», — сказал Дёмин на пресс-конференции.