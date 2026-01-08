Скидки
Дубай Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Дёмин — о своей игре в концовке матча с «Орландо»: о таких моментах мечтаешь в детстве

Комментарии

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин высказался о своём выступлении в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), состоявшемся в ночь с 7 на 8 января мск.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

Напомним, Дёмин набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков.

«Это один из тех моментов, о которых мечтаешь в детстве: остаёшься один в школьном зале, бросаешь и представляешь — решающий, пять «трёшек» подряд и всё такое… Сегодня случилось ровно то, что я в юности рисовал в голове. Ощущения — потрясающие. Но мы не выиграли, значит, по большому счёту это уже не так важно», — сказал Дёмин на пресс-конференции.

