Егор Дёмин повторил достижение, которого последний раз добивался Дюрант 18 лет назад

Защитник и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда потерпела поражение со счётом 103:104 ОТ.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 18 очков (5 из 9 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), пять подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» россиянина по итогам встречи составил «+10».

Как информирует издание NetsDaily в социальной сети X со ссылкой на пресс-службу «Бруклина», Егор Дёмин стал первым новичком НБА с 2008 года, который дважды подряд реализовал трёхочковые в последние 30 секунд четвёртой четверти и овертайма, выводя свою команду вперёд или сравнивая счёт.

До этого подобное удалось только ныне лёгкому форварду и одному из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевину Дюранту — 6 апреля 2008 года, когда он выступал за «Сиэтл Суперсоникс» в матче с «Денвер Наггетс».