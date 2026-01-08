Скидки
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:45 Мск
Егор Дёмин повторил достижение, которого последний раз добивался Дюрант 18 лет назад

Защитник и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда потерпела поражение со счётом 103:104 ОТ.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 18 очков (5 из 9 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), пять подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» россиянина по итогам встречи составил «+10».

Как информирует издание NetsDaily в социальной сети X со ссылкой на пресс-службу «Бруклина», Егор Дёмин стал первым новичком НБА с 2008 года, который дважды подряд реализовал трёхочковые в последние 30 секунд четвёртой четверти и овертайма, выводя свою команду вперёд или сравнивая счёт.

До этого подобное удалось только ныне лёгкому форварду и одному из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевину Дюранту — 6 апреля 2008 года, когда он выступал за «Сиэтл Суперсоникс» в матче с «Денвер Наггетс».

