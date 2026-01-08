Скидки
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
«Зенит» объявил о возвращении Ксавьера Муна

«Зенит» объявил о возвращении Ксавьера Муна
Комментарии

Российский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о возвращении в команду американского защитника Ксавьера Муна.

По сообщению пресс-службы, контракт игрока с командой действует до конца сезона-2025/2026.

Напомним, Мун присоединился к основной команде «Зенита» летом 2024 года и в первой половине сезона-2024/2025 стал одним из лидеров, получив звание MVP ноября в Единой лиге ВТБ и признание лучшего разыгрывающего на Кубке Кондрашина и Белова. В январе 2025 года игрок получил травму правого колена и пропустил остаток сезона.

