«Зенит» объявил о возвращении Ксавьера Муна

Российский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о возвращении в команду американского защитника Ксавьера Муна.

По сообщению пресс-службы, контракт игрока с командой действует до конца сезона-2025/2026.

Напомним, Мун присоединился к основной команде «Зенита» летом 2024 года и в первой половине сезона-2024/2025 стал одним из лидеров, получив звание MVP ноября в Единой лиге ВТБ и признание лучшего разыгрывающего на Кубке Кондрашина и Белова. В январе 2025 года игрок получил травму правого колена и пропустил остаток сезона.

Российский игрок НБА Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов