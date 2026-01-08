Егор Дёмин объяснил, в чём заключается работа капитана в клубе НБА

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин рассказал о роли капитанов в команде.

«Конкретно у нас в команде четыре капитана. Это MPJ, Ник Клэкстон, Теренс Мэнн и Зайари Уильямс. Именно их выбрала команда перед началом регулярного чемпионата по следующему принципу:

Портер Джуниор — самое большое количество игр в плей-офф.

Теренс Мэнн — самое большое количество игр в НБА из тех, кто сейчас в команде.

Клэкстон — больше всех игр за «Нетс».

Зайари — выбор команды.

Задача капитанов заключается в том, чтобы отстаивать интересы «игрока» от нашего клуба. Каждый из них имеет возможность позвонить или приехать в офис НБА, чтобы предложить или поделиться чем-то, что может помочь игрокам лиг», — написал Дёмин в социальных сетях.