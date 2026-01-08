Главный тренер «Бруклина» оценил выступление Дёмина в матче с «Орландо»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал выступление российского разыгрывающего Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), состоявшемся в ночь с 7 на 8 января мск.

Напомним, Дёмин набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков.

«Егор уже не раз проявлял себя в четвёртой четверти, беря на себя инициативу и смело бросая. Каждый раз, когда он выпускает мяч, мне кажется, что он точно попадёт. Возможно, один из бросков с отскоком от щита был чуть удачным, но такие тоже идут в счёт. Нужно отдать ему должное: он не стесняется брать ответственность и реализует свои моменты, я за него очень рад. Конечно, жаль, что мы не смогли победить, но я горжусь всей командой за характер и за ту борьбу, которую мы показали на протяжении всей игры», — сказал Фернандес на пресс-конференции.