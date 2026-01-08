Скидки
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бруклина» оценил выступление Дёмина в матче с «Орландо»

Главный тренер «Бруклина» оценил выступление Дёмина в матче с «Орландо»
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал выступление российского разыгрывающего Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), состоявшемся в ночь с 7 на 8 января мск.

Напомним, Дёмин набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«Егор уже не раз проявлял себя в четвёртой четверти, беря на себя инициативу и смело бросая. Каждый раз, когда он выпускает мяч, мне кажется, что он точно попадёт. Возможно, один из бросков с отскоком от щита был чуть удачным, но такие тоже идут в счёт. Нужно отдать ему должное: он не стесняется брать ответственность и реализует свои моменты, я за него очень рад. Конечно, жаль, что мы не смогли победить, но я горжусь всей командой за характер и за ту борьбу, которую мы показали на протяжении всей игры», — сказал Фернандес на пресс-конференции.

