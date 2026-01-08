Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дячок прокомментировал выступление Егора Дёмина в матче НБА с «Орландо Мэджик»

Дячок прокомментировал выступление Егора Дёмина в матче НБА с «Орландо Мэджик»
Комментарии

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал выступление российского разыгрывающего Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), состоявшемся в ночь с 7 на 8 января мск.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«Не буду оценивать всё, что происходило до решающего броска на овертайм. Самое главное, что Егору доверили решающий бросок матча и он с этим справился. То, что тренер разговаривал с ним перед этим, наверняка обсуждал с ним, что атака будет заканчиваться через него… Безусловно, такие матчи, а самое главное, такие попадания придают уверенности игроку, и я уверен, что Егору поможет это в будущем.

Как я уже говорил ранее, «Бруклин» очень планомерно и системно развивает Егора, и не просто так они выбрали его таким высоким пиком. То есть они хотят, чтобы он развивался в структуре «Бруклина». Поэтому этот матч, эти попадания на овертайм и очки в овертайме — это ещё один шажок Егора в развитии, не только в баскетбольном, но и в ментальном, для того, чтобы он становился всё более серьёзной угрозой для соперников», — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, Дёмин набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков.

Сейчас читают:
«Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА
«Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android