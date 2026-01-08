Дячок прокомментировал выступление Егора Дёмина в матче НБА с «Орландо Мэджик»

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал выступление российского разыгрывающего Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), состоявшемся в ночь с 7 на 8 января мск.

«Не буду оценивать всё, что происходило до решающего броска на овертайм. Самое главное, что Егору доверили решающий бросок матча и он с этим справился. То, что тренер разговаривал с ним перед этим, наверняка обсуждал с ним, что атака будет заканчиваться через него… Безусловно, такие матчи, а самое главное, такие попадания придают уверенности игроку, и я уверен, что Егору поможет это в будущем.

Как я уже говорил ранее, «Бруклин» очень планомерно и системно развивает Егора, и не просто так они выбрали его таким высоким пиком. То есть они хотят, чтобы он развивался в структуре «Бруклина». Поэтому этот матч, эти попадания на овертайм и очки в овертайме — это ещё один шажок Егора в развитии, не только в баскетбольном, но и в ментальном, для того, чтобы он становился всё более серьёзной угрозой для соперников», — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, Дёмин набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков.