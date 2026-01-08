«Прогрессирует, даже когда не забивает много очков». Моня — об успехах Дёмина в НБА

Руководитель Департамента национальных и резервных сборных РФБ Сергей Моня прокомментировал игру российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче НБА с «Орландо Мэджик» (103:104 OT). Дёмин набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков.

«Егор — большой молодец. Судя по этой игре, видно, что не опустил руки. Это показывает, что у него есть стремление, характер. И в самый важный моменты игры, как мы знаем, он повёл, взял инициативу и забивал важные мячи. Поэтому партнёры тоже поняли, что у него рука горячая, стали его заигрывать. Он большой молодец. Всегда слежу и радуюсь его успехам. Прогрессирует, даже когда не забивает много очков. Видно, что Егор старается и пытается помочь команде другим способом: это работа в защите, либо на подборе, либо передачами.

То, что тренер, я так понимаю, в конце сделал ставку на него, понял, что Егор может решить исход матча… Это придаёт игроку большую уверенность. Поэтому, конечно, такие матчи придадут ему сил на будущее. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Ну а мы здесь, в России, переживаем и болеем за него. Самое главное, чтобы [сезон] был у него без травм. Потому что игр очень много. Надо, чтобы он следил за своим здоровьем», — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.