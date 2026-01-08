Скидки
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Российского баскетболиста Касаткина освободили из французской тюрьмы и отправили в Москву

Российского баскетболиста Даниила Касаткина освободили из французской тюрьмы и доставили в Москву. Об этом сообщил его адвокат Фредерик Бело агентству «РИА Новости».

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня 2025 года по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки. С тех пор он находился под стражей. В октябре суд Парижа удовлетворил запрос американских властей об экстрадиции, грозившей спортсмену до 25 лет тюрьмы.

«Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолёт, и он уже приземлился в Москве», — заявил Фредерик Бело.

По словам адвоката, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на судебное решение. Касаткин на протяжении всего процесса заявлял о своей невиновности.

