Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он мне нравится!» Гомельский — об установленном рекорде Егора Дёмина в «Бруклине»

«Он мне нравится!» Гомельский — об установленном рекорде Егора Дёмина в «Бруклине»
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал слова Егора Дёмина после матча с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ), в котором Дёмин набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«Я бы хотел обратить внимание на слова Егора Дёмина: «Очень хорошо, что у меня получилось, но мы всё равно проиграли. Так что это не имеет значения». Я с ним согласен. Если бы у «Бруклина» было не 11 побед, а 21, я бы начал хвалебную песню в адрес Егора Дёмина.

Он мне нравится! Для первого сезона, для дебютанта Егор играет очень качественно и хорошо. В молодой команде, скорее всего, утвердится в качестве стартового разыгрывающего. И я ему желаю не увеличения его статистических данных, а побед его команде!» — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сейчас читают:
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу
Видео
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android