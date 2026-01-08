«Он мне нравится!» Гомельский — об установленном рекорде Егора Дёмина в «Бруклине»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал слова Егора Дёмина после матча с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ), в котором Дёмин набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков.

«Я бы хотел обратить внимание на слова Егора Дёмина: «Очень хорошо, что у меня получилось, но мы всё равно проиграли. Так что это не имеет значения». Я с ним согласен. Если бы у «Бруклина» было не 11 побед, а 21, я бы начал хвалебную песню в адрес Егора Дёмина.

Он мне нравится! Для первого сезона, для дебютанта Егор играет очень качественно и хорошо. В молодой команде, скорее всего, утвердится в качестве стартового разыгрывающего. И я ему желаю не увеличения его статистических данных, а побед его команде!» — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.