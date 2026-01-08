«Парма» разгромила «Автодор» в домашней игре. У саратовской команды третье поражение кряду

Сегодня, 8 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между пермской «Бетсити Пармой» и саратовским «Автодором». Встреча завершилась со счётом 78:44 (24:7, 23:13, 15:11, 16:13) в пользу пермяков.

Самым результативным игроком «Автодора» стал Ален Хаджибегович. На его счету 14 очков и восемь подборов.

В команде хозяев наибольшее количество очков принесли Террелл Картер и Глеб Фирсов — по 16 на каждого. В активе Картера также три подбора и три перехвата. У Фирсова — семь подборов. Также 13 очков и два подбора сделал Виктор Сандерс, а 12 очков, семь подборов и четыре передачи принёс команде Брендан Адамс.