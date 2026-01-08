Скидки
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Бетсити Парма» — «Автодор», результат матча 8 января 2026, счет 78:44, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Парма» разгромила «Автодор» в домашней игре. У саратовской команды третье поражение кряду
Комментарии

Сегодня, 8 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между пермской «Бетсити Пармой» и саратовским «Автодором». Встреча завершилась со счётом 78:44 (24:7, 23:13, 15:11, 16:13) в пользу пермяков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
78 : 44
Автодор
Саратов
Бетсити Парма: Картер - 16, Фирсов - 16, Сандерс - 13, Адамс - 12, Егоров - 5, Захаров - 5, Ильницкий - 4, Якушин - 3, Шашков - 3, Свинин - 1, Адамс, Стафеев
Автодор: Хаджибегович - 14, Вольхин - 7, Евсеев - 6, Коско - 5, Клименко - 5, Пранаускис - 3, Фёдоров - 2, Земский - 2, Сущик, Яковлев

Самым результативным игроком «Автодора» стал Ален Хаджибегович. На его счету 14 очков и восемь подборов.

В команде хозяев наибольшее количество очков принесли Террелл Картер и Глеб Фирсов — по 16 на каждого. В активе Картера также три подбора и три перехвата. У Фирсова — семь подборов. Также 13 очков и два подбора сделал Виктор Сандерс, а 12 очков, семь подборов и четыре передачи принёс команде Брендан Адамс.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
