Кириленко — о Касаткине: хочется, чтобы он смог восстановиться и вернуться в баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал освобождение из французской тюрьмы российского баскетболиста Даниила Касаткина и его возвращение в Россию.

«Конечно хорошо, что получилось его вернуть. И это было очень странное время, никакой толком информации не было. Теперь очень хочется, чтобы он смог восстановиться и вернуться в баскетбол. Полгода — очень серьёзный срок, но Даниил всё ещё достаточно молодой парень, так что уверен, рук не опустит», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ранее адвокат Касаткина Фредерик Бело сообщил о прибытии россиянина в Москву.